GALERII Elina Nechayeva täitis Dubais ühe oma suure unistuse

Esinejate hulgas olid maailma üks enim kuulatud enesearengu eksperte Jay Shetty , kelle podcast «On Purpose» on inspireerinud miljoneid inimesi, Mindvalley asutaja Vishen Lakhiani , Euroopa kuulatuima podcasti «The Diary of a CEO» looja Steven Bartlett ning biohäkker Dave Asprey .

«5 aastat tagasi seisin ma Dubai Expo linnaku majesteetliku kupli all ja kujutasin ennast laulmas sellel maagilisel laval pärast esinemist suurel festivali laval koos Ungari muusikutega. Mindvalley täitis mu unistuse ning mul oli au esitada esimest korda oma uut singlit tulevaselt albumilt, mille nimi on «Unistused» ning veel tuntuid lugusid oma repertuaarist. See uhke pidustus lõi mind tõesti pahviks,» jagas Nechayeva.