Foto on illustratiivne.

​Terve ja heas füüsilises vormis ema, kellele arstid ütlesid, et tema kõhuvaevused on tingitud toidutalumatusest ja ärritunud soole sündroomist, avastas, et tegelikult oli tema hädade põhjus hoopis kõige surmavam vähitüüp.