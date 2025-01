Aeg töökohta vahetada? Lihtne test aitab selgusele jõuda

Töökoha psühhomeetria ekspert dr George Sik väidab, et viis lihtsat sõna võivad näidata, kas oled oma ametis õnnelik või mitte. Need sõnad peegeldavad sinu isiklikke väärtusi ja annavad vihje, kas su töö vastab neile piisavalt.

«Töörahulolu puudumine viitab sageli sellele, et meie väärtused – olgu need töö- või isiklikud – ei ole täielikult rahuldatud,» selgitab dr Sik. «Nagu ettevõtted palkavad töötajaid, kelle väärtused sobivad ettevõtte omadega, on ka õnnelikud töötajad need, kelle igapäevased väärtused saavad tööl täidetud.»