Viis võluvat küsimust: nii kindlustad tööintervjuul täieliku võidu

Karjäärinõustaja Louise Thompson, kes jagab oma teadmisi TikTokis, on välja toonud viis küsimust, mida intervjuu lõpus esitada. Need küsimused aitavad sul jätta potentsiaalsetele tööandjatele positiivse ja stabiilse mulje ning samal ajal kindlustada, et ametikoht vastab sinu ootustele, kirjutab Unilad.