ONGI LÄBI Jennifer Lopez ja Ben Affleck andsid ametlikult lahutuse sisse

TMZ teatas lahutuse üksikasjadest ja märkis, et Lopez ja Affleck lähevad lahku kummagi enda omanduses oleva varaga, mille nad abielu ajal individuaalselt teenisid. Tulu, mille Ben teenis oma erinevatelt filmiprojektidelt, jääb talle, ning sama kehtib ka J.Lo teenitud raha kohta nende kaheaastase abielu vältel, ilma et kumbki pool peaks teisele alimente maksma.

Samuti kinnitati, et Affleck hoiab oma osalust väga edukas produktsioonifirmas Artists Equity ning nad on jõudnud kokkuleppele oma 61 miljonit dollarit maksva Los Angelese kodu suhtes, kuigi see pole veel maha müüdud. Lahutus toimus kiiresti, arvestades, et endistel abikaasadel puudus abielueelne leping.