HEA TEADA Mida viia külakostiks, kui on öeldud, et ära too midagi?

Meile kõigile on tuttav olukord, kus kutsutakse pidulikule koosviibimisele ja öeldakse, et midagi pole vaja tuua. Siis aga tekib küsimus, kas on viisakas ilmuda kohale tühjade kätega. Etiketiekspert Jodi RR Smith ütleb, et midagi süüa pole tarvis tuua sel juhul, aga päris niisama ei peaks ka saabuma.