Halva enesetunde eitamine

Moto, et töötada tuleb seni, kuni jalapealt kukud, on väär. Ükski töö ega kohustus pole piisav põhjus enda eest mitte hoolitsemiseks. Ka hambaid on kergem ravida siis, kui arst märkab väikest kaariese täpikest, mitte ei oota hamba põletiku või välja kukkumiseni.