GALERII Tanel Veenre ühendas käed erakordselt põneva loomeinimesega

Kuid on kaftani-inimesed, päriselt selline tõug on olemas. Ma arvan, et nad tunnevad, kuidas see kaftani all alastiolek on selline puhas olek. Peaaegu et rituaalne.

Muidugi ma olen proovinud! Ma tunnen vabadust ja olen vabaduse usku. Ma magan alasti ja ei taha oma keha üldse ahistada. Olen läinud seda teed, et kuidagi mu riideid on ka XXL. Vabadus on oluline ja kaftan on selle ultimate-väljund. Selle all lendad.

No sa oled ka eriline. Üks miljonist. Ma arvan, et kaftan on väga seotud sellega, milline on sinu ja keha suhe. See on riietusese, mis tegelikult väga palju redefineerib sinu suhet oma kehasse, sa tunnetad oma ihu, oma nahka.

Ma arvan, et see on hea vihje. Autor ütles! Tehke järgi.

Kuu Elina, Tanel Veenre uue ehte- ja moekollektsiooni “Lunula” muusa. Foto: Mihkel Maripuu

Vestleme muusaga

Taneli viimase kollektsiooni inspiratsiooniallikas oled sina, Kuu Elina. Mis tundeid see tekitab?

Ma tahaks uskuda, et Tanel ikkagi mõtleb suuremalt kui kellegi isiku põhiselt. Lihtsalt ilmselt mingil hetkel see kuidagi kõlksus kokku. Ma olen väga tänulik, et me oleme siin ühes ruumis. Tanel Veenre on nii inspireeriv kunstnik. Me oleme kuidagi üksteist luuranud aastaid ja mul on hea meel, et me täna just praegu ja siin kohtume.

Tanel avaldas mulle, et täna juhtus teil üks päris eriline äratundmishetk.

Kuidagi jaa, me hakkasime nimedest rääkima. Tanel rääkis oma nime taustast ja tähendusest. Ja siis ta küsis minu nime – Elina – tausta. See kõlab väga kummaliselt, sest ma olen ju terve elu oma nimega elanud, aga ma ei olnud kunagi guugeldanud oma nime tähendust heebrea keeles. Ja see on tõrvik või kuu. Ja kuna mu artistinimi on samuti Kuu Elina, mis tekkis hoopis mu stuudionimest, siis täna oli selline hetk, kus meil mõlemal olid külmatäpid. Vaatasime üksteisele otsa – kuidas see võimalik on!? Mingid sünkroonsused ja infod jõuavad ühel hetkel kokku.

Sünkroonsused juhtuvad ainult siis, kui asjad on väga õigesti ja hästi. Mida sinu jaoks Kuu tähendab ja sümboliseerib?

See on hästi suur küsimus. Mingis mõttes tahaks öelda, et ma ei taha seda defineerida. Aga ma hästi armastan seda paika, kus ma elan – Eestit. Ja ma olen alati olnud seda usku, et oma varjupooli samuti emmata. Mitte ainult valgussäras olla või varbad sooja liiva sees.

See aeg ka, kuhu me praegu sukeldume – kaamosesse – on ka hästi selline sissepoole vaatamise aeg. Ma arvan, et on võimalik väga kõrgele tõusta, kui julgeda oma sügavustesse ka vaadata. Ja suures plaanis sümboliseerib Kuu minu jaoks just seda – julgust vaadata endasse.