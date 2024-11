Kuidas piinlikkushooga toime tulla ja elurõõmu säilitada

Danica Harris, Texase osariigis tegutsev kehaterapeut selgitab, et need hetked võivad tabada sind täiesti ootamatult. Näiteks võib sulle äkitselt meenuda mõni kolm aastat tagasi saadetud piinlik sõnum. Kuigi see tundub juhuslik, on see tihti seotud sisemiste või väliste stiimulitega – näiteks reklaam, mis meenutab konkreetset olukorda, või tähtpäev, mis tuletab meelde vana tüli.