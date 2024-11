«Ma saan meestega paremini läbi, naised on nii dramaatilised!» Sellised laused teevad sulle karuteene

Selge on see, et selline hoiak pole kooskõlas feministlike väärtustega. Aga kui sageli me ise, teadmatusest, sarnaseid fraase kasutame? Millised «vali mind!» väljendid võiksime oma igapäevasest repertuaarist eemaldada? Allpool on nõuanded, kuidas paremini suhelda ning vältida sõnakasutust, mis alavääristab teisi naisi.