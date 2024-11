TESTI END Ainult üks protsent inimesi suudab ära lahendada selle «võimatu» matemaatikaülesande

Ütleme nii, et selle Nature Of Puzzle YouTube’i kanalil jagatud mõistatuse lahendamiseks pead olema küll tõeline matemaatikaäss ja hea loogilise mõtlemisega inimene. Kas oled valmis? Võta väljakutse vastu ja vaata, kas suudad alljärgneva ülesande ära lahendada.

Esmapilgul võib see tunduda lihtne, aga… Sel korral vihjeid ei jagata! Õnneks pole vaja kella vastu võidu joosta, nii et võta rahulikult, haara kätte pliiats ja paber ning märgi oma arvutuskäik üles. Vastuse leiad artikli lõpust!

Kuvatõmmis Nature of Puzzle lehelt.

Foto: Kuvatõmmis Nature of Puzzle lehelt.

Selliste mõistatuste lahendamine pole lihtsalt lõbus ajaviide – uuringud on näidanud, et need aitavad parandada keskendumis- ja tähelepanuvõimet.