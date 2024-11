OLULINE TEADA Sotsiopaat avaldab, mismoodi temasuguseid inimesi ära tunda

Batra-Matheson on kogunud TikTokis miljoneid vaatamisi ja jagab sageli näpunäiteid, kuidas sotsiopaate ära tunda. Selleks jagab ta enda taktikat ja teadmisi. Näiteks on ta öelnud, et õppis sagedamini pilgutama, et mitte hirmutada inimesi oma intensiivse emotsioonitu pilguga. Tema sõnul on sotsiopaatidel tihti tühi pilk, mis tundub hingetu ja elutuna. Varasemad uuringud on samuti näidanud, et sotsiopaadid ja psühhopaadid pilgutavad vähem kui keskmised inimesed, mistõttu on neil teistsugune pilk.

Sotsiopaadid on osavad manipulaatorid ja oskavad hästi valetada. Üks nende võtteist on peegeldamine, kus nad matkivad oma potsentsiaalse ohvri käitumist ja energiat. «Ma testin inimesi, öeldes midagi täiesti absurdset, ja vaatan, kas nad peegeldavad mind,» ütles Batra-Matheson. Näiteks võib ta öelda, et koob palju ja sotsiopaadi puhul järgneb sellele sageli väide, et ka tema või tema sugulane koob.

Lisaks soovitab Batra-Matheson sotsiopaati eri emotsioonidega provotseerida, sest normaalsuse mask libiseb siis kiirelt maha ja paljastub tõeline pale. Oma kogemusi jagades loodab Batra-Matheson, et inimesed märkavad halbade kavatsustega inimesi paremini ja mõistavad, et sotsiopaatid ei ole võimelised autentselt suhtlema, vahendab New York Post.

Enda sisetunne on kõige olulisem

Ehkki Batra-Matheson ise nimetab end sotsiopaadiks, väidavad eksperdid, et päriselus on selliseid isiksusi raske tuvastada. Kliiniline sotsiaaltöötaja Bill Eddy on väljaandes Psychology Today kirjutanud, et «sotsiopaadid (antisotsiaalse isiksusehäirega inimesed) jäävad tihti varjatuks ja on ühiskonnale ohtlikud.»

Tema sõnul näevad sotsiopaadid kõvasti vaeva, et teisi eksitada, mistõttu libisevad nad osavad radarilt kõrvale. «Enamik inimesi ei tea, millele tähelepanu pöörata ja satuvad nende manipulatsioonide ohvriks. Igaüks võib olla sihtmärgiks.»

Kui kahtlustad, et sinu lähiringkonnas on sotsiopaat, tasub panna tähele, kas ta räägib pikki ebausutavaid lugusid, käitub ettearvamatult ja millised on sinu emotsioonid. Eddy soovitas: «Usalda oma tundeid rohkem kui nende sõnu. Kui tunned end ebamugavalt, tasub sellele tähelepanu pöörata.»