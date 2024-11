INTERVJUU Heelia Sillamaa oma peretraditsioonist: isegi kui oleme tülis, ikka teeme selle ära!

Sul on ilus suhe, ilus perekond, edukas karjäär — mis su saladus on?

Nii tore, et see niimoodi kaugele välja paistab! Ma arvan, et eks see tegelikult on ka lähedaste toetus. Just mõtlesin sellele seoses karjääriga – naisterahvaste puhul on väga tugevalt karjääri taga ka see, kui sul on mõistev elukaaslane ja teised mõistvad pereliikmed, kes ikkagi toetavad sind niimoodi, et sa saad neid asju teha, mida sa väga tahad teha.

Olgem ausad, paljudel naistel ei ole lihtsalt seda võimalust. Ma arvan, et selle sära ja kõige muu taga on ikkagi see, et tegelikult on meil väga suur toetustiim, ei ole elukaaslasega kahekesi — meil on vanaemad, vanaisad, onud, tädid. Teen alati nalja, et minu parim nipp kõigile on: tuleb suguvõsas esimesena lapsed saada, sest siis veel kõik viitsivad nendega tegeleda. Kui kellelgi teisel ei ole lapsi, siis kogu tähelepanu on ilusasti meie perel.

Mis on õnneliku suhte saladus?

Rääkimine! See on vist jah see, mida ma olen oma elukaaslasega väga tugevalt õppinud, sest tema on väga suur rääkija ja mulle tundub küll, et kui ma tunnen, et midagi lähebki pingelisemaks, siis ma saan aru: järelikult me pole piisavalt kaua saanud niimoodi rahulikult diivani peal istuda ja lihtsalt rääkida ja rääkida.