Kas Eesti moetaevas on veel võimalik üllatada? Parimad disainerid on siin edukalt tegutsenud ju ligi 30 aastat, eestlaste maitse teada ja moenädala korraldajatelgi kogemust omajagu. Aga on! Kohati nii, et moepublikul olid suud imestusest ja imetlusest lahti.