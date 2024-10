Tallinn Fashion Weeki ühe säravaima kollektsiooni autor ja lõpmatu elukogemuste pagasiga Toivo Freeman Pilt kogub enda ümber isiksusi, kes astuvad normidele vastu. «Nad on osake minust. Igas ühes nendes on mingi minu iseloomujoon – nad esindavad mind.» Moekunstnik tõestas laval, et mood on üks rajult tõsine asi.