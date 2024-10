Kirill Safonov: «Iga naine on nagu tärkav pung, mis vajab õide puhkemiseks hoolt ja armastust!»

Oma esimest loomingulist kollektsiooni tutvustas ta publikule juba 1999. aastal: «Hirmus mõelda, aga see oli ju eelmisel sajandil!»

Pärast seda on Kirill aktiivselt osalenud ERKI moeshow’l ja SuperNooval. Lisaks on ta alates 2007. aastast esitanud oma kollektsioone ka Tallinn Fashion Weekil.

Kevade moekad püksid on avarad ja kõrge värvliga. Kirill Safonov. Foto: Erlend Štaub / TFW

Kirill on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias ning täiendanud oma teadmisi ka Helsingi Aalto ülikoolis: «Mul on suur rõõm, et omal ajal olid minu õpetajateks sellised tunnustatud kunstnikud nagu Mare Kelpman, Vilve Unt, Jüri Siim, Krista Leesi, Sirje Runge, Signe Kivi ja Noora Niinikoski.»

«Nende juhendamisel kujunesid minu oskused ja loominguline võimekus, mida olen rakendanud kõigis oma töödes, samas peegeldades enda maailmatunnetust,» lisab ta.

Kirill räägib, et disainerina on tema suurim soov olnud naise ilu rõhutada ja esile tõsta. «Olen kindel, et iga naine on nagu tärkav pung, mis vajab õide puhkemiseks hoolt ja armastust – alles siis hakkab ta täies ilus õitsema.»

«Tunnen end nagu aednik, kes hoolitseb selle eest, et naise garderoob oleks kordumatu ja säraks nagu lilled aias kaunil suvepäeval.»

Kirill Safonov, laval võrratu Liina Orlova. Foto: Erlend Štaub / TFW

Paljud selleaastase kollektsiooni kangad on ta isiklikult valinud Pariisist – moe mekast: «Kvaliteet, eksklusiivsus ja pilkupüüdvad värvikombinatsioonid – need on märksõnad, mis mind kõnetavad ja tiivustavad.»

Oskusliku disaineri jaoks on olulisel kohal ka kantavus ja mugavus.