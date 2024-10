Seitse ebameeldivat fakti vananemise kohta, mis meid kõiki ees ootab

Esimene ebameeldiv tõde vanaduse kohta on liikuv karvakasv - õigetes kohtades langevad need välja ja hakkavad uudsetes ja mitte nii oodatud kohtades vohama. Naistel võivad vananedes karvad tekkida näiteks ülahuulel, lõua all või põskedel. Meestel hõrenevad juuksed, samal ajal turritavad üha enam kulmud, nina- ja kõrvakarvad.