Kas eestlane on stiilne? Eesti moekunsti tipptegija Katrin Kuldma annab ausa, julge ja õiglase vastuse

Katrin Kuldma on moedisainerina edukalt tegutsenud kolm aastakümmet ning Amanjeda by Katrin Kuldma perfektsed lõiked ja voogavad kvaliteetsed materjalid moelaval panevad publikul judinad üle selja jooksma. Just sel põhjusel on tema kõige õigem inimene avaldamaks, kas eestlased on stiilsed?