Kindlasti ei tohiks ükski tõeline sõber sinu edu peale kade olla, eks? Tundub loogiline, et nad peaksid sinu võitu nägema kui midagi, mida koos tähistada. Tegelikult on kadedus aga keerulisem ja sügavam tunne, kui esmapilgul paistab. Sageli on selle taga varjatud haavumised ja alaväärsustunne. Eksperdid selgitavad, kust kadedus tuleb, mismoodi ilmneb ja kuidas seda paremini mõista ja lahendada.