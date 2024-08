5 orgasmi liiki ja kuidas neid saavutada

Kõige tuntum ja sagedamini kogetud orgasm saavutatakse kliitori stimuleerimise kaudu. Kliitoris on kõrge närvilõpmete kontsentratsioon, mistõttu on see äärmiselt tundlik osa kehast. Selle otsene või kaudne stimuleerimine võib viia intensiivse naudingu ja orgasmini.