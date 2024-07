ŠOKEERIV PALJASTUS Angelina Jolie oma elu mustast august: palkasin juba palgamõrtsuka

Äärmiselt avameelses intervjuus paljastas Angelina Jolie, et oli kahekümnendates eluaastates vaimse tervisega nii halvas kohas, et tahtis oma elule lõpu teha. Kuid ta ei soovinud, et tema pere ja sõbrad oleksid tundnud, et on teda alt vedanud või ei olnud tema jaoks kriitilisel ajal olemas.

Jolie tunnistas, et soovis jätta muljet, et ta hukkub röövi käigus ja palkas enda tapmiseks juba palgamõrvari. «Neid pole New Yorgis nii raske leida. Nii hullumeelselt kui see ka ei kõla, arvan, et paljud inimesed mõtlevad noorena enesetapu peale. Olin väga teadlik, et minu ümber on palju inimesi, näiteks mu ema, kes tunneksid, et ei teinud piisavalt, kui oleksin endalt ise elu võtnud.»

«Nii et minu lahendus sellele oli jätta minu surmast mulje kui röövi käigus sooritatud mõrvast. Arvasin, et siis ei saa keegi tunda koormat, et on mind alt vedanud,» kirjeldab Jolie oma mineviku mustemaid saladusi. Tal oli ka plaan, kuidas pikema aja jooksul sularaha välja võtta, et pangakontolt ei oleks ühe korraga suurt summat kadunud.

Näitlejanna ütles, et omamoodi päästiski palgamõrtsukas tema elu: «Ta andis mulle kaks kuud veel järele mõtlemiseks ning käskis mul siis uuesti helistada, kui oma otsuses kindel olen. Miski mu elus oli jõudnud kohta, kus ma ei soovinud seda enam teha.»

Allikas: unilad.com

KRIISIOLUKORRAGA TOIMETULEK Kui tegemist on pakilise murega, siis helista: Lasteabi: 116111 (ööpäev läbi) Ohvriabi: 116006 (ööpäev läbi) Eluliin: 6558 088 (eesti keeles), 655 5688 (vene keeles ) (iga päev kella 19–07) Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon (eesti, vene ja inglise keeles): 116 123 (nõustajad pakuvad emotsionaalset tuge iga päev ajavahemikul 10–24 ning hingehoidjad vahemikus 16–24) Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 650 (ööpäev läbi)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (ööpäev läbi)

Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (ööpäev läbi)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (ööpäev läbi)

Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (ööpäev läbi)

Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (ööpäev läbi) Kiirabi: 112 (ööpäev läbi) Allikas ja rohkem infot: peaasi.ee