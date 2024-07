Suvistel fotodel on näha, et kuninganna Mary on teistest kuningakoja liikmetest oluliselt rohkem päevitanud. Muudatused tema nahal on ühe Taani telearsti murelikuks muutnud.

Austraalias sündinud kuninganna on oma elus näinud oluliselt rohkem päikest kui tema põhjamaa pereliikmed.

Taani ajakirja «Se og hør» andmetel on kuulsuste arst Charlotte Bøving avaldanud muret Mary käsivarte naha osas. Viimastel piltidel on näha, et Mary kätel on päikesest põhjustatud pigementatsiooni muutused. Väidetavalt on pigmendilaigud aastate jooksul suurenenud, kuna kuninganna on rohkelt päikese käes viibinud.

Taani kuninganna Mary pigmendilaigud on väidetavalt suurenenud Foto: CYRIL PECQUENARD/SIPA/Scanpix

«Mida rohkem päikese käes viibitakse, seda suurem on oht pigmendilaikude tekkeks. Ja Mary on elanud suurema osa oma elust Austraalias, nii et ta on olnud palju otsese päikese all,» märgib Charlotte.

Telearst ei väitnud ega oletanud, et kuningannal on nahavähk, kuid nentis, et Mary laigud võivad aja jooksul pahaloomuliseks muutuda. Seetõttu tuleks ka neid jälgida.

Võiks arvata, et Mary on teadlik nahavähi riskidest, sest ta on Taani Vähifondi Kræftens Bekæmpelsen toetaja. Kuninganna ja kuningas Frederik viibisid hiljuti Sardiinias suvepuhkusel. Paar nautis elu liivarannas ja Maryt nähti ka meres suplemas.