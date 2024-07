Ühismeedias levib kulutulena õpetus, kuidas kindlustada, et pulmapäev oleks kuiv ja päikseline. Kõik, mida selleks teha tuleb, on vorsti matmine.

«Siin on sulle meeldetuletus: mata pulmadele eelneval õhtul vorst maha,» teatab sisulooja Meg sotsiaalmeediasse tehtud postituses. «See peaks vihma pulmapäeval eemal hoidma,» lisas Meg videos, mis on kogunud 2 miljonit vaatamist. «See päriselt töötas!»

Tõenäoliselt on tegemist umbes samasuguse uskumusega nagu see, et kui peigmees pruuti enne altari ees olemist näeb, läheb abielu luhta. Ka vorsti matmine on halva ilma tõrjumiseks veider komme, mida inimesed on aastakümnete jooksul edasi kandnud.