TESTI END Ainult kõrge IQga inimesed suudavad 10 sekundiga ära lahendada selle mõistatuse

On teada, et optilised illusioonid ja ajumängud aitavad parandada keskendumisvõimet. Meie tänases ülesandes pead sa leidma üles ühe numbri, mis erineb ülejäänutest ehk «383» numbrirägastikku on peidetud mingi muu arv.

Aega on sul selleks täpselt 10 sekundit.

Kas oled valmis?

Tähelepanu! Valmis olla! Start!

Foto: Kuvatõmmis Pinterestist

VASTUS: Number 363 on paremalt kolmandal real, alt lugedes neljas.

Sarnaseid ajumänge jagatakse tihtipeale internetis ja need toimivad huvitava viisina, kuidas nägemist testida ja tegelikult ka parandada ajuvõimet.

Näiteks on psühholoogid ja neuroteadlased leidnud, et meie taju optilistest illusioonidest võib peegeldada, kuidas meie aju töötleb visuaalset informatsiooni ja kuidas me tõlgendame reaalsust. Optilised illusioonid võivad samuti aidata mõista, kuidas me reageerime erinevatele stiimulitele ning millised on meie teadvustamata eelistused ja hirmud.

Näiteks võib see, mida me esimesena märkame, anda vihjeid meie mõttemallide, tähelepanumustrite ja isegi emotsionaalse seisundi kohta. Sellised avastused on kinnitanud, et optilised illusioonid on väärtuslikud tööriistad ka psühholoogilises ja neuroteaduslikus uurimistöös, aidates paremini mõista inimese taju ja isiksuse keerukust. Samuti aitavad just seda tüüpi ülesanded fokusseerida tähelepanu kindlale asjale.