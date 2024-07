KAS SINA KA? Uuring: enamik häid suhtlejaid kasutavad just seda lauset jutus

Inimeste arvamused small talk’i kohta on kahetised. Paljud ei talu seda üldse ja peavad ebavajalikuks, teised aga leiavad, et uute inimeste tundmaõppimine, eriti uues keskkonnas, on oluline. Mis iganes sinu arvamus ka poleks, igal juhul on small talk’i peaaegu võimatu vältida. Mõningaid nippe teades on see aga hulga vähem heidutav.