USKUMATU Mu õde jäi mu mehest rasedaks, aga nemad ei näe selles probleemi: «Tegime seda ju ainult selleks, et...»

Tiktoki kasutaja ameeriklanna Belle Blake jagas oma kanalil ühe anonüümseks soovida jäänud naise lugu.

Ta selgitas, et naine ja ta abikaasa on viimased kuus ja pool aastat võidelnud lapse saamise nimel, mis on olnud paari jaoks väga emotsionaalne aeg. Siis tegi abikaasa aga midagi kohutavat, et püüda lahendada seda probleemi.

«Mulle ütlemata otsustasid mu mees ja mu õde omavahel magada eesmärgil, et õde jääks rasedaks ja siis saaksid nad mulle üllatuse teha,» väitis naine. «Mu õde tahab last kanda, aga pärast sünnitamist ta mulle anda. Tema sõnul on see hea, sest see on nagu asendusemadus ja geneetiliselt on see laps ju sama pere oma ning lisas veel juurde, et see poleks big thing (suur asi – toim).»

Naine oli ilmselgelt šokeeritud ning ütles õele vastu, et see ei ole sama, mis surrogaatlus, kuna see polnud tema enda munarakk – ja pealegi oli õde maganud tema mehega. «Mu abikaasa arvas samuti, et see ei ole petmine, kuna põhimõtteliselt on tegemist samade naise kehaosadega, sest me oleme geneetiliselt ühesugused,» lisas ta, suutmata uskuda neid sõnu.

Pole ime, et selline intrigeeriv teema küttis internetis kirgi. Paljud inimesed julgustasid naist kohe lahutama ja mõlemaga suhtlust lõpetama. «Anna andeks. Ma ei kujuta ette, mida sa hetkel tunda võid...» kirjutas üks. Teine lisas, et ta jaoks oleks see okei, kui see oleks läbi räägitud olnud, aga praeguses olukorras on see lubamatu.

Allikas: TikTok