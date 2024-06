Need halvad iseloomuomadused aitavad hoopiski paremini elada

Miinustest saab eelis

Erinevad iseloomuomadused võivad kujuneda kasvatuse, koolituse ja elukogemuse mõjul. Need võivad mõjutada inimeste käitumist, elukutse valikut, suhteid teistega ja üldist heaolu. Oma tugevate ja nõrkade külgede mõistmine ning oskus neid juhtida aitab arendada isikuomadusi ja saavutada edu erinevates eluvaldkondades.

Iga puuduse saab pöörata eeliseks, peaasi, et seda õigesti teha.

Lohakus

Kui sageli sa oled oma võsukesi noominud, et nende tuba on sassis? Kui laps ei armasta korista, ei tähenda see, et täiskasvanueas räpakaks jääks. Lapsed näevad maailma teistmoodi ja segadus on lihtsalt neile sobivasse järjekorda sätitud asjad. Mõne jaoks kaob lohakus vanusega. Need, kes jäävad elama kaosesse, on suure tõenäosusega loomingulised inimesed, kes on harjunud otsima midagi uut ja mõtlema teistest erinevalt. Nii et äta kiirusta lapsi sassis toa eest hurjutama, võib-olla on nad lihtsalt geeniused!

Küünilisus

Küünilisuse võib üldjoontes jagada positiivseks ja negatiivseks. Negatiivne väljendub kriitilises suhtumises ning normide ja reeglite eiramises. Positiivne küünilisus pole muidugi ka parim iseloomuomadus, kuid natuke sellest ei tee kellelegi halba. Sellisel inimesel on mitmeid eeliseid, mis mõjutavad eelkõige positiivselt teda ennast: valede uskumuste puudumine, oskus pettus õigeaegselt paljastada, soov öelda otsekoheselt oma arvamus välja. Just see omaduste kogum võimaldabki rääkida küünikutest kui tarkadest ja läbinägelikest inimestest.

Haavatavus

Kriitika ei ole alati meeldiv, eriti kui see on alusetu. Paljud inimesed õpivad kommentaare ignoreerima ja teiste arvamusi mitte südamesse võtma. See on väga kasulik, kuid ühel hetkel võib inimene kriitikat üldse mitte kuulda – ja aja jooksul areneb see nartsissismiks. Kui isiksus on haavatav, tähendab see, et ta kasvab ja täiustub pidevalt, et vältida ebameeldivaid märkusi.