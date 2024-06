VIDEO Lihtne viis, kuidas oma eluga rohkem rahul olla

Kristi sõnab, et kui jõudis taipamisele, et tema sees pole heaolu tunnet, siis sai ta aru, et on jätnud enda vajadused ja ootused ehk selle, mida ta tegelikult teha tahaks ja kuidas, kõrvale. Ta oli ära unustanud iseenda ja iseenda heaolu. «Hakkasin märkama seda sellises konkreetses ajahetkes... Kui tundsin, et minus kerkib esile rahulolematus, siis mõtlesin, mida saaksin teha või öelda, et minus saaks taas rahulolu kasvada.»