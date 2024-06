Kertu Jukkum tähistab vanaema Mammi mälestust erakordsel moel

«Siis me pidasime neid kalkuneid oma Narva linna korteri vannis ja käisime nendega jalutamas Joala tänava pargis. Inimesed tulid küsima, mis linnud need on. Ega see vist päris tavaline ei ole, et keegi linnapargis oma kalkunikesi jalutab.» Mammile tema kalkunid meeletult meeldisid – ta suhtles nende nagu lemmikloomadega ja pidas neid väga intelligentseteks. «Toonekured on ülitargad. Ma küll ei mäleta, et need kalkunid meeletut nutikust ilmutanud oleks, aga armsad olid nad küll.»

Kalkuneid pidas Mammi aegade lõpuni – oli suur loomasõber, neid ära küll ei saanud süüa. Ikkagi armsad sõbrad.

Levinud arvamusega, et kalkunid võivad olla kurjad, Kertu ei nõustu. «Eks see on kinni ka isendis ja perenaises. Mäletan kõigi nende paljude aastate jooksul vaid ühte kalkunit, kes oli veidi tujukas. Pigem olid kuked sellised kurjemapoolsed. Aga sa pead looma ise austusega suhtuma! Mina sain juba lapsena aru, et loom on loom ja lind on lind, ta ei pruugi teha sinu tahtmist.»

Kertu Jukkum, tema kaksikõde ja kallis Mammi. Foto: Erakogu

Vahukoera hüpe