GALERII Eesti seeneniidistik ja suitsukonid äratasid tähelepanu New Yorgis

22. maini saab New Yorki Soho linnaosas näha Eesti säästliku disaini näitust «UPMADE IN EE». 45 Eesti disainerit esitlevad oma leidlikke ja keskkonnasõbralikke tooteid New Yorgi disaininädala NYCxDESIGN raames.

Väljapanekus saab näha näiteks sisustust, mis on valmistatud seeneniidistikust ning tarbeesemeid, mis on valmistatud suitsukonidest. Jätkusuutliku moe näidetena esitletakse ümbertöödeldud materjalidest ja vetikatest ülerõivaid ning teksaniidi jääkidest pitskleite. Graafilise disaini näidetena on näitusel Eesti kultuuriplakat. Ruumi aksendiks on Tarmo Luisu poolt üritusele disainitud kokkupandav pappmööbel. Näituse kuraatorid on Ilona Gurjanova ja Reet Aus.