Kiropraktik soovitab harjutust, mis parandab kaela ja selja liikuvust

Füsioterapeut, manuaalterapeut/kiropraktik Priit Kõrve nendib, et kuigi kaela- ja seljavalude puhul võib üht-teist geneetiline olla, siis peamist rolli mängivad igapäevased harjumused, seda nii tööl, vabal ajal kui ka magamisel. Ta toob välja, et kui istume viltu või kõveralt, toetame ainult ühele küünarnukile, siis jätab see meie kehale jälje.