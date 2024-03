Suunamudija paljastas, et ta glamuurne elu Instagramis on vale

Viimati Instagrami lisatud pildil poseeris ta selja paljaks jätvas kollases kleidis, milles ta nägi täiesti imeline välja, kuid tunnistas, et ei tunne end alati sugugi nii. Emily sõnul on tal enesekindlusega suuri probleeme. Ta on madala enesehinnanguga aastaid maadelnud ning see on nõudnud temalt palju ja nüüd on tal kõrini. Seetõttu ta teadiski, et peab inimestele rääkima oma võitlusest.

«Olen võidelnud negatiivse sisekõnega nii kaua, kui mäletan. See on nagu pidev kaaslane, kes sosistab mulle kõrva, et ma pole piisavalt hea, tark, väärtuslik. Ja ma tunnistan, et see on mulle kõvasti mõju avaldanud. Kuid ma olen aru saanud, et see negatiivne sisekõne pole midagi muud kui vale. See on hääl, mis üritab mind takistada, hoida mind väiksena ja hirmul ja ma keeldun laskmast sellel võita. Ma olen väsinud nende valejuttude uskumisest. Olen väsinud, et negatiivsus kontrollib mu mõtteid ja tegusid. On aeg hakata neid negatiivseid mõtteid vaidlustama.»

Emily ütles, et ta õpib ära tundma, kui need mõtted ligi hiilivad ja võitleb vastu. «Ma küsin endalt: «Kas on tõendeid, mis neid mõtteid kinnitab? Või on need lihtsalt alusetud oletused?» Ja teate? Enamasti on need lihtsalt valed, mida olen endale rääkinud. Ma asendan need negatiivsed mõtted positiivsete afirmatsioonidega. Ma tuletan endale meelde oma tugevaid külgi ja saavutusi. Ma ümbritsen end inimestega, kes usuvad minusse ja toetavad mind. See ei ole alati lihtne.»

«Mõni päev on negatiivne sisekõne valjem kui kunagi varem. Kuid ma olen otsustanud selle haardest vabaneda. Olen võimekas, tugev ja väärt kõike head, mida elul pakkuda on. Ma ei lase negatiivsel sisekõnel end enam tagasi hoida. Kui oled samuti hädas negatiivse sisekõnega, siis tea, et sa pole üksi. Oleme selles koos. Paneme need mõtted proovile, kinnitame endale oma väärtust ja loome enesekindla ja õnneliku elu. Me saame sellega hakkama.»