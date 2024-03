Kevad tuleb alati ootamatult – pabahh! Ja kohal ongi. Räägitakse, et juba täna saab kopsakaid plusskraade. Aga nii mõnelgi on alles talvevatid seljas ja karupüksid jalas. Mis siis kevadel moes on? Just praktilisemas plaanis ja tänavamoes. Duo Media kevadhooaja avapidu oli nagu ideedeküllane moeetendus – kõik tähtsamad trendid kenasti reas. Vaata, kindlasti leiad nii mõnegi väärt idee!