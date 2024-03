Pikaealisus on seotud nii geneetika, kui keskkonna- ja terviseharjumuste mõjudega. Nüüd näitavad saja-aastaste inimeste kohta tehtud uuringud täpselt, millised eluviisid on nende seas kõige levinumad.

Kuigi kogu tervist me ise juhtida ei saa, on need kuus harjumust sellised, mis tõenäosust tervena vanaduspõlve maksimaalselt kõrgel hoiavad. Ja need pole sugugi rasked.