ÜLLATAV ⟩ Naine avaldas oma edu saladuse tööl

Viimastel aastatel on töökultuur muutunud. Inimesed märkavad toksilist töökeskkonda kiiremini ja eelistavad minna kohta, kus nad tunnevad, et neid väärtustatakse ja hinnatakse. Üks tiktokker jagas videot, milles tunneb põnevust uuel tööl alustamise üle ja avaldab, et ta ei kõhkle kunagi töökohta vahetamast.