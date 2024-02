7 nutikat nippi, mis aitavad vähem aega telefonis kulutada

Kui sa istud pidevalt ninapidi telefonis ja sul on väga keeruline seda lõpetada, siis tea, et see ei tule sinu kasinast tahtejõust. «Telefoni kasutamise harjumusi on raske muuta, sest meie telefonid on sihilikult loodud meie aju häkkima,» ütles Catherine Price, raamatu «How To Break Up With Your Phone» autor.