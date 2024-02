104-AASTASED ÕED ⟩ Suurbritannia vanimad kaksikud: meie pika ea saladus peitub...

Kui neilt küsiti, mis on pika elu saladuseks, olid mõlemad daamid lahkesti nõus oma tarkusteri jagama.

Pool tundi vanem kaksik Elma ütles: «Ütleme nii, et mulle meeldib mu toit.» Thelma jaoks peitub vastus aga klaasikeses. «Ma joon õhtul brändit ja limonaadi,» selgitab ta ning lisab: «Kui tunned end noorena, jääd ka nooreks.»

Foto: Tony Barratt / SWNS / Tony Barratt / SWNS

Nad käisid koos koolis kuni 14-aastaseks saamiseni – seejärel mindi palgatööle. 21-aastaselt abiellusid nad mõlemad just siis, kui algas teine maailmasõda.

Kui Elma abiellus tislerist mehe Bill Hewittiga, siis Thelma abiellus kübarsepa Joseph Barrattiga. Paraku vangistati Thelma abikaasa Joseph Itaalias ja temast sai sõjavang. Lugu lõppes aga hästi ja hiljem, 1959. aastal, sai paarist kohaliku pubi peremees ja -naine. Mõne aja möödudes sündis neile poeg Tony, kelle pärast pandi pubipidajate amet maha.

Pikka aega aga ei näinud õed teineteist. Thelma poeg Tony on hiljem öelnud: «Õdede kokkusaamine oli väga eriline, sest nad on mõlemad oma pika elu jooksul üsna palju läbi elanud, kuid perekond on alati olnud nende mõtetes tähtsal kohal.»

Elma Harris. Foto: Tony Barratt / SWNS / Tony Barratt / SWNS

Õdede jaoks on kaksikuks olemise juures parim see, et neil on alati olnud teineteise seltskond. «Mul polnud sõpru vaja. Mul oli alati Thelma,» ütles Elma.

Elust tulvil õdedele on meeldinud elada täiel rinnal. «Me vaatame teineteisele otsa ja mõtleme: «Kes oleks võinud arvata, et me elame selle vanuseni?» Meie igatahes mitte, aga, näe, oleme ikka veel siin.»

Soovime kihvtidele prouadele jõudu, jaksu ja pikka iga!