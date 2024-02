Oma isa tuhka puistanud naine kukkus kaljult alla. «Ootasin kolm tundi, enne kui mind leiti»

«Mu jalg libises lahtistel kivikestel, ma libisesin alla ja ja maandusin tillukesele servale,» rääkis Harrison BBC Newsile. Naine tunneb, et tal vedas, sest õnnetus oleks võinud lõppeda vägagi traagiliselt.

Pärast seda, kui Harrison määratud ajal tagasi ei tulnud, hakati teda otsima. Vabatahtlikud päästjad leidsid ta mobiiltelefoni GPS-i ja rannavalve helikopteri abil. Päästetöö kestis kokku seitse tundi, vahendab The Guardian .

«Mida enam aeg möödus, seda kangemaks ma külmast muutusin. Ma ei suutnud ühtegi lihast liigutada, jalad olid väsinud ja värisesid. Kartsin, et võin alla kukkuda enne, kui nad mind leiavad,» kirjeldas naine õudseid hetki. «Ma olin sellises seisundis, et ma poleks saanud sealt ise välja,» ütles Harrison. «Nad väärivad nii palju tunnustust ja kiitust, nad on kangelased,» jätkas ta.