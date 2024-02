Meie suurus ja kuju on see, mille kaudu me end väärtustame. Vananemine on ühiskonnavastane kuritegu. Söömist peetakse nõrkuse märgiks. Hinnanguliselt on kolmel naisel viiest ebaterve suhtumine toitu. Meid on kasvatatud pidama oma keha iluasjaks. Kõige olulisem on see, kuidas me välja näeme, kõik muu on teisejärguline.