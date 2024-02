Vähe vett ja kiudaineid toidus, magamatus, stress, reisimine, mõned ravimid – need on vaid osa põhjustest, miks kõht vahel vastikult kinni on ja endast valu ning puhitustega märku annab.

Ajakirjas Clinical Nutrition avaldas toitumisspetsialist ning arst Lauren Manaker, et kõhukinnisuse puhul on kuivatatud ploomid just see toiduaine, mis teistele pika puuga ära teeb. «Ploomid on parim valik soolemassi liikum ajamiseks,» ütles ta.