Mehed ja naised käituvad teatud olukordades erinevalt. Kuid kui sa oled mehega tutvumise faasis ja märkad, et pingutad palju, et aru saada, mida ta tahab, siis pööra tähelepanu hoopis konkreetsele käitumisele, kirjutab Best Life.

New Yorgis elava kohtingueksperdi Sarah Laureni sõnul on tõenäoline, et mees annab selgeid märke, kui ta tegelikult ei ole huvitatud, mis tähendab, et sul on aeg edasi liikuda.