TEST ⟩ Ainult kullipilguga inimesed suudavad 8 sekundiga selle pildilt leida

Sel korral on nuputamiseks piltmõistatus, mis on täis F-tähti. Sinu ülesanne on leida 8 sekundi jooksul sigri-migri puslest üles E-täht. Nii lihtne see ongi!

Võib arvata, et tegemist on lihtsa ülesandega, kuid eksid. Alustuseks pead skänneerima igat rida ja veergu, et leida see üks teistest erinev täht. Juhul, kui sul on kullipilk, siis jäi E-täht ilmselt koheselt silma. See näitab, et sul on suurepärane vaatlusoskus, kuid samas ka kannatlikkust.