TEHISINTELLEKT LÕBUSTAB TAAS ⟩ Kuula, kuidas Ronaldo, Miley Cyrus, Obama ja teised kuulsused räägivad soome keeles

Kui alles mõni kuu tagasi pani sotsiaalmeedia kihisema tehisintellekti loodud 90ndate stiilis koolipildid, siis nüüd levivad videod kuulsustest, kes räägivad mõnes teises keeles. @ChatGPT vitsit kasutaja on leidnud oma niši ja pannud Miley Cyruse, Kanye Westi, Elon Muski, Kylie Jenneri ja paljud teised kuulsused rääkima soome keeles. Videod on nii päris, et jää või uskuma.