Kunagine kooliõde avaldas saladuse Taylor Swifti keskkooliaastatest

Jessica McLane rääkis oma kogemustest TikToki videos, kus ta paljastas, et Taylor Swift ei olnud koolikaaslastele alati meeltmööda. Ta väitis, et paljud õpilased tundsid tugevat vastumeelsust Taylori suhtes, kuna nad olid kadedad tema varajase edu pärast muusikamaailmas.

Jessica käis koos Tayloriga Tennessee osariigis Nashville'is asuvas Hendersonville'i keskkoolis. Tema on Taylorist kaks aastat noorem. Pennsylvaniast Wyomissingist pärit Taylor kolis 14-aastaselt Tennesseesse, et jätkata kantrimuusika karjääri. Ta õppis Hendersonville'i keskkoolis umbes kaks ja pool aastat. Kui Taylori laul «Teardrops on My Guitar» saavutas laialdase edu, otsustas ta minna koduõppele, et keskenduda oma kasvavale karjäärile.