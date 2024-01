KAS NUPUTAD VÄLJA? ⟩ Pealtnäha imelihtne mõistatus on interneti pöördesse ajanud – vastus on loogilisem, kui arvad

Mis on pildilt puudu? Ilmselge vastus näib olevat kuus, kuid paraku ei ole see vastus õige. Pildil on numbrid ühest kaheni, siis kolmest neljani ja viiest... Kui aga pilti süveneda ja numbrite järjestust vaadata, mõistate, et see sarnaneb millegagi, mida enamik inimesi iga päev näeb.