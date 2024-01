Uus uuring: kätega söömine muudab toidu vastupandamatuks

Teatud toitudega tekib tunne, et nagu haigus tuli peale – käsi muudkui käib ja lõpetada on võimatu. Ehkki krõmpsuv soolapähkel või mõnus küpsis võib ahelale alguse panna, näitavad hiljutised uuringud, et hoopiski söögiriistade puudumine on see saatan, miks sa maiuspalade juurde üha uuesti asja teed.