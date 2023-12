TEISTMOODI ARMASTUS ⟩ Naine on suhtes tammepuuga: ta tekitab minus erootilisi tundeid

Omapäraste huvidega 45-aastane Sonja Semyonova on avalikult jaganud, et ta on ökoseksuaal, kes peab loodust romantiliseks, sensuaalseks ja seksikaks. Intiimsuse ja somaatilise seksuaalsuse õpetajaks õppiv naine selgitas, et tema suur tõmme looduse vastu sai alguse kolm aastat tagasi, kui ta kolis elama Vancouveri saarele Kanadas.