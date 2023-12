KAS TEIL ON TULEVIKKU? ⟩ Pane suhe proovile TikTokis populaarse linnutestiga

Viimati levis TikTokis suhteproov apelsiniga – inimesed vaatasid, kui varmalt on partner valmis sinu jaoks väikseid žeste tegema, kui sa palud tal endale apelsini koorida. Nüüd kogub populaarsust aga teine proovikivi: linnukatse. Asja mõte on uurida, kuidas partner reageerib, kui räägid millestki näiliselt ebaolulisest, näiteks linnust akna taga. Kui partner vastab tõelise uudishimuga, on see hea märk, et teie suhe kestab kaua.