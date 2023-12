NÕUANDED ⟩ Kuidas suhelda inimesega, kes kogu aeg vaidleb?

Soov oma seisukohta kaitsta on üsna tavaline ja loomulik, kui tegemist on vaidluse või argumenteerimisega – eriti siis, kui tunned end arutlusteema asjatundjana. Kuid mõned inimesed püüavad peaaegu iga vestluse vaidluseks muuta: nad püüavad pidevalt oma vestluskaaslasele tõestada, et ta eksib, isegi kui see puudutab tema isiklikke maitseid ja eelistusi.