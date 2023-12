NAISTEJUTUD ⟩ Kristiina Kuusing: Rahakraanid saab lahti keerata, samamoodi armastuse omad

Suhetes on vaja jagada armastust kinkides kõige lihtsamat hellust. Tihtipeale kumbki pool ei tunnista seda, iseäranis meestel on seda raske välja öelda – ma tahaks kalli ja paitust. Pigem ta toriseb, kritiseerib või väljendab muul viisil oma rahulolematust, mille varjatud tõeline põhjus on hoopis see, et teda kurvastab, et naine jahmerdab ringi ning on hõivatud kõige muu kui oma mehe hellitamisega.

Kristiina Kuusing oskab lugeda hingesõnumeid ja märgata elus korduvaid musteid. Foto: Maarja Konrad

Korduvad mustrid

Kui elus midagi juhtub korra, võib see olla juhus. Kui sarnane asi tuleb ette juba mitmendat korda, võiks seda märgata ja süveneda – mida ma ise saan teisiti teha, et saada teistsugust tulemust. «Millega inimesed minu juurde satuvad ongi need korduvad mustrid, et korrastada oma energeetikat ja lasta lahti blokeeringud, mille me oleme elu jooksul emotsionaalsete üleelamistega ise endale peale tõmmanud,» kirjeldab Kuusing. Kuidas saada aru, et energia ei saa vabalt liikuda? «Selline kinniolemise tunne tekkib. Me ei tunneta ennast, me pole enam kohal, oleme laiali, raske on otsustada.»